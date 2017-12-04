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Новости Нижнего Тагила

Центр адаптивного спорта появится в Дзержинском районе Нижнего Тагила

4 декабря 2017, 23:05Добавить новость
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Центр адаптивного спорта появится в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Бараки, на месте которых предполагается строительство центра, уже снесены.

Место для центра адаптивного спорта зарезервировано в Дзержинском районе на улице Чайковского, 76а. Там уже снесли двухэтажные бараки, которые находились на будущей строительной площадке.


Администрация Нижнего Тагила надеется попасть в федеральную целевую программу по развитию физической культуры и спорта, чтобы получить финансирование на строительство центра в 2019 года.

Денежные средства также необходимы для восстановления стадионов «Юность» и «Высокогорец». Из стадионов образца 60-ых годов их планируют превратить в современные спортивные объекты, передаёт пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.

Новые спортивные объекты появятся возле школ №56 и №65. Первая получит спортзал, возле второй будет построен корт.

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