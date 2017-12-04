Летающие лыжники рассказали о том, почему они любят прилетать в Нижний Тагил (ФОТО)

Погода в целом дала возможность завершить старты на высшем уровне. Ветер, непременный атрибут соревнований, всё же заставил спортсменов понервничать.



Только самые опытные сумели справиться со стихией, что позволило им удержаться на верхних строчках турнирной таблицы.



В воскресенье места на подиуме поделили немцы и австриец. Третье место взял Штефан Крафт из Австрии, на втором – лидер предыдущего этапа Рихард Фрайтаг из Германии, и победителем стал немец Андреас Веллингер.



Среди россиян лучший результат показал Дмитрий Васильев (30 место). Следующая остановка у летающих лыжников в Титизее-Нойштадт (Германия), где они уже 8 декабря выйдут этапы Кубка мира.



Не секрет, что профессиональным спортсменам приходится значительное количество времени проводить в дороге. TagilCity.ru решил поинтересоваться у победителя и призёров, с каким настроем они летят в далёкую Россию.





Да, путь не близок. Мне здесь нравится, здесь хороший трамплин и прекрасная подготовка во всех смыслах. Русские спортсмены и японцы, например, весь сезон совершают перелёты на соревнования и подолгу не бывают дома., -- сказал Андреас Веллингер.



Рихард Фрайтаг согласился с сокомандником и добавил:

В Нижнем Тагиле делают всё возможное, чтобы подготовить соревнования для нас, включая транспортировку и всё остальное.



Для Штефана Крафта путешествие в Россию - это всегда особенное путешествие.

Здесь очень здорово, и всегда отличная подготовка. Мне здесь очень нравится, -- признался Крафт.



Также спортсмены рассказали о больших планах на Олимпиаду-2018. Тагильчане наверняка захотят посмотреть на уже «знакомых» летающих лыжников, когда те будут бороться за олимпийское золото.