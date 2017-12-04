Тагильский «Спутник» одержал победу над «Сарыаркой» в Караганде - 1:2 (ФОТО)

Хоккейный матч состоялся на арене «Сарыарки», в Караганде.





На воротах у «бобров» стоял голкипер Максим Аляпкин. Голы сопернику забросили Роман Чемерикин и Евгений Щанкин.

Я, наверное, прокомментирую не сегодняшний матч, а весь выезд в целом. Это четвертая игра на выезде. Все игры были в борьбе, и получилось, что у нас было три поражения. Сегодня нам отступать было некуда, и складывалось всё не в нашу пользу. Но концовка третьего периода всё с ног на голову перевернула. Это опять же благодаря старанию, терпению и везению. Ребятам спасибо, едем домой на несколько дней, и потом опять едем дальше, -- прокомментировал Сергей Лопушанский, главный тренер ХК «Спутник».