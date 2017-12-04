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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» одержал победу над «Сарыаркой» в Караганде - 1:2 (ФОТО)

4 декабря 2017, 07:00Добавить новость
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Тагильский «Спутник» в воскресенье одержал победу на выездной игре с «Сарыаркой». Счёт матча - 1:2.

Хоккейный матч состоялся на арене «Сарыарки», в Караганде.

На воротах у «бобров» стоял голкипер Максим Аляпкин. Голы сопернику забросили Роман Чемерикин и Евгений Щанкин.

 

Я, наверное, прокомментирую не сегодняшний матч, а весь выезд в целом. Это четвертая игра на выезде. Все игры были в борьбе, и получилось, что у нас было три поражения. Сегодня нам отступать было некуда, и складывалось всё не в нашу пользу. Но концовка третьего периода всё с ног на голову перевернула. Это опять же благодаря старанию, терпению и везению. Ребятам спасибо, едем домой на несколько дней, и потом опять едем дальше, -- прокомментировал Сергей Лопушанский, главный тренер ХК «Спутник».

 

Следующая игра у тагильчан пройдет в городе Учалы с хоккейным клубом «Горняк».

 

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Фото: группа ВК ХК «Спутник»
 
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