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Новости Нижнего Тагила

Российские спортсмены тайно поместили флаг на олимпийскую форму (ВИДЕО)

5 марта 2018, 06:35Добавить новость
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После окончания Олимпийских игр в Пхёнчхане стало известно о том, что российские спортсмены вопреки запрету МОК, поместили флаг на олимпийскую форму. Правда сделали это втайне и так, чтобы национальный символ не был заметен глазу.

Двукратный серебряный призер Игр в Пхёнчхане Евгения Медведева показала в видео, опубликованном в своём Instagram место, куда был спрятан российский флаг. Для этого понадобилось отпороть длинный шарф, который был пришит к курткам спортсменов.

Под ним оказался российский триколор. Флаг действительно находился в недоступном для глаз месте, потому формально запрет МОК не был нарушен, сообщают «Новые Известия».

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