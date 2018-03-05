Российские спортсмены тайно поместили флаг на олимпийскую форму (ВИДЕО)

Двукратный серебряный призер Игр в Пхёнчхане Евгения Медведева показала в видео, опубликованном в своём Instagram место, куда был спрятан российский флаг. Для этого понадобилось отпороть длинный шарф, который был пришит к курткам спортсменов.



Под ним оказался российский триколор. Флаг действительно находился в недоступном для глаз месте, потому формально запрет МОК не был нарушен, сообщают «Новые Известия».



Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)Мар 3, 2018 в 3:51 PST