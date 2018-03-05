«Спутник»-2002 в Нижнем Тагиле обыграл лидера первенства России «Барыс» (ФОТО)

Матчи первенства России по хоккею среди команд юношей 2002 г.р. 3 и 4 марта прошли в Нижнем Тагиле.

Тагильская команда «Спутник» сразилась с командой из Астаны «Барыс».





В первой игре «Спутник» уступил лидеру первенства со счетом 1:3, но на следующий день одержал победу - 6:0, что стало первой неудачей за сезон для команды из Астаны.



В турнирной таблице среди 10 команд сейчас тагильчане занимают 3-е место.



10 и 11 марта «Спутник» проведет матчи в Тобольске с «Ангелом Сибири», сообщает «Тагильский рабочий».



