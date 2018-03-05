-9
Свердловская область
Нижний Тагил
-9
вечер: -4
ночь: -8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00 - 56.43
EUR 0.00 - 68.88
Новости Нижнего Тагила

«Спутник»-2002 в Нижнем Тагиле обыграл лидера первенства России «Барыс» (ФОТО)

5 марта 2018, 12:35Добавить новость
Нижний Тагил,спорт,Спутник,хоккей,Барыс,Астана,матч
Матчи первенства России по хоккею среди команд юношей 2002 г.р. 3 и 4 марта прошли в Нижнем Тагиле.

Тагильская команда «Спутник» сразилась с командой из Астаны «Барыс».

В первой игре «Спутник» уступил лидеру первенства со счетом 1:3, но на следующий день одержал победу - 6:0, что стало первой неудачей за сезон для команды из Астаны.

В турнирной таблице среди 10 команд сейчас тагильчане занимают 3-е место.


10 и 11 марта «Спутник» проведет матчи в Тобольске с «Ангелом Сибири», сообщает «Тагильский рабочий».

Нижний Тагил,спорт,Спутник,хоккей,Барыс,Астана,матчНижний Тагил,спорт,Спутник,хоккей,Барыс,Астана,матчНижний Тагил,спорт,Спутник,хоккей,Барыс,Астана,матч
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Нижнетагильский «Юниор-Спутник» одержал первую победу над ХК «Челны» (ФОТО)
13 февраля, 12:00
1 0
Буллиты подвели тагильский «Спутник» в игре с ХК «Рязань» (ФОТО)
24 декабря 2017, 09:30
3 2
Нижнетагильский ХК «Спутник» проиграл ХК «Горняк» со счетом 3:8
11 декабря 2017, 12:00
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 304
Сейчас на сайте 4731 гость и 32 пользователя
Подписаться на новости