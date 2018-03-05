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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане победили в соревнованиях по прыжкам с трамплина на Спартакиаде-2018 (ФОТО)

5 марта 2018, 13:00Добавить новость
дети,Нижний Тагил,победа,спорт,СШОР Аист,Зимняя спартакиада-2018,Ксения Пискунова,Евгения Сапожникова,Дмитрий Зыков,Константин Гаврилов,Илья Маньков,Владимир Игошев

В командном зачете тагильчане набрали 1304 очков и заняли первое место по прыжкам на лыжах с трамплина во II Всероссийской зимней Спартакиаде спортивных школ 2018 года.

Спортсмены СШОР «Аист» из Нижнего Тагила заняли первое место в командном зачете по прыжкам с трамплина на лыжах.

В командных соревнованиях девушки Ксения Пискунова и Евгения Сапожникова получили 402,4 очка и заняли второе место.

Юноши в командных соревнованиях смогли вырваться вперед — Дмитрий Зыков, Константин Гаврилов, Илья Маньков и Владимир Игошев в общей сумме набрали 673,5 очков.

На втором месте оказалась школа по прыжкам на лыжах с трамплина из Санкт-Петербурга, у них 1300 очков. Третье место заняла московская горнолыжная школа, спортсмены набрали 1268 очков.

дети,Нижний Тагил,победа,спорт,СШОР Аист,Зимняя спартакиада-2018,Ксения Пискунова,Евгения Сапожникова,Дмитрий Зыков,Константин Гаврилов,Илья Маньков,Владимир Игошевдети,Нижний Тагил,победа,спорт,СШОР Аист,Зимняя спартакиада-2018,Ксения Пискунова,Евгения Сапожникова,Дмитрий Зыков,Константин Гаврилов,Илья Маньков,Владимир Игошевдети,Нижний Тагил,победа,спорт,СШОР Аист,Зимняя спартакиада-2018,Ксения Пискунова,Евгения Сапожникова,Дмитрий Зыков,Константин Гаврилов,Илья Маньков,Владимир Игошевдети,Нижний Тагил,победа,спорт,СШОР Аист,Зимняя спартакиада-2018,Ксения Пискунова,Евгения Сапожникова,Дмитрий Зыков,Константин Гаврилов,Илья Маньков,Владимир Игошев
Фото ФЦПСР
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