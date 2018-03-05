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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка Мария Гущина победила в лыжной гонке на 30 км в финале Кубка России

5 марта 2018, 11:05Добавить новость
спорт,кубок России,лыжи,Мария Гущина,гонка,эстафета
Тагильчанка Мария Гущина стала победительницей лыжной гонки, проходившей 3 марта, в финале Кубка России. 

Спортсменка выиграла женскую гонку в эстафете 4х5 км классическим стилем.

В гонке на 30 км более, чем на 1,5 минуты тагильчанка обогнала петербурженку Ларису Рясину, занявшую 2-е место. Бронза досталась Диане Головань из Хакасии.

Напомним, что Мария Гущина - бронзовый призер чемпионата мира, проходившего в Валь ди Фиемме в 2013 году.

Всего в гонке финишировали 22 лыжницы, сообщает журнал «Лыжный сорт».

В Нижнем Тагиле проходит V Всероссийская Универсиада по лыжным гонкам.

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