Тагильчанка Мария Гущина победила в лыжной гонке на 30 км в финале Кубка России

Тагильчанка Мария Гущина стала победительницей лыжной гонки, проходившей 3 марта, в финале Кубка России.

Спортсменка выиграла женскую гонку в эстафете 4х5 км классическим стилем.





В гонке на 30 км более, чем на 1,5 минуты тагильчанка обогнала петербурженку Ларису Рясину, занявшую 2-е место. Бронза досталась Диане Головань из Хакасии.



Напомним, что Мария Гущина - бронзовый призер чемпионата мира, проходившего в Валь ди Фиемме в 2013 году.



Всего в гонке финишировали 22 лыжницы, сообщает журнал «Лыжный сорт».



В Нижнем Тагиле проходит V Всероссийская Универсиада по лыжным гонкам.