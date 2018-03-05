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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Юниор-Спутник» проиграл последний матч сезона ХК «Тамбов» - 1:5

5 марта 2018, 07:30Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,Спутник,хоккей,Тамбов,проигрыш,юниор-спутник
4 марта на ледовой арене во дворце Ледового спорта имени В.К. Сотникова в Нижнем Тагиле прошел матч между местным «Юниором-Спутником» и хоккейной командой из Тамбова. Тагильчане в матче потерпели поражение – 5:1.

В первом периоде счёт открыл соперник тагильской команды. Вскоре хоккеист Воробьёв из «Юниор-Спутник» сравнял счёт, но ненадолго: через три минуты подопечный команды Андрея Лунёва забил ещё один гол в ворота тагильчан. Реализовать хотя бы ещё один гол «юным бобрам» до конца периода и даже до конца игры не удалось. На воротах у «Юниор-Спутника» стоял голкипер Сухоедов.

В последнем периоде соперники забросили ещё несколько шайб в тагильские ворота. За 42 секунды до сирены окончательная точка в матче была поставлена Василием Жиловым из «Тамбова», сообщается в группе ХК «Спутник» ВКонтакте.

 

Тренер тагильских хоккеистов Сергей Орлов на пресс-конференции отметил только одного игрока – Олега Сухоедова. По словам Орлова, команда подвела, особенно «хромает реализация». В завершение старший тренер поблагодарил хоккеистов и болельщиков за сезон.

 
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