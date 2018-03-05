Тагильский «Юниор-Спутник» проиграл последний матч сезона ХК «Тамбов» - 1:5

В первом периоде счёт открыл соперник тагильской команды. Вскоре хоккеист Воробьёв из «Юниор-Спутник» сравнял счёт, но ненадолго: через три минуты подопечный команды Андрея Лунёва забил ещё один гол в ворота тагильчан. Реализовать хотя бы ещё один гол «юным бобрам» до конца периода и даже до конца игры не удалось. На воротах у «Юниор-Спутника» стоял голкипер Сухоедов.





В последнем периоде соперники забросили ещё несколько шайб в тагильские ворота. За 42 секунды до сирены окончательная точка в матче была поставлена Василием Жиловым из «Тамбова», сообщается в группе ХК «Спутник» ВКонтакте.

Тренер тагильских хоккеистов Сергей Орлов на пресс-конференции отметил только одного игрока – Олега Сухоедова. По словам Орлова, команда подвела, особенно «хромает реализация». В завершение старший тренер поблагодарил хоккеистов и болельщиков за сезон.