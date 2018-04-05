+9
Свердловская область
Нижний Тагил
+9
ночь: 0
утро: +1
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.58 - 0.18
EUR 70.59 - 0.37
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Международный юношеский хоккейный турнир КУБОК ŠKODA 2018 пройдет в Екатеринбурге

5 апреля 2018, 22:45Добавить новость
Екатеринбург,шкода,хоккей,дети,ŠKODA,турнир,Морозов,соревнование,спорт,ФКР
С 9 по 14 апреля 2018 года в екатеринбургском КРК «Уралец» в 6-й раз для детей пройдет хоккейный турнир Международный юношеский хоккейный турнир КУБОК ŠKODA 2018.

Для юных хоккеистов турнир, который проводит компания ŠKODA при поддержке ФХР, станет уникальной возможностью показать свои умения и навыки на профессиональной арене.

В 2018 году в турнире примут участие 8 команд, в состав которых вошли спортсмены 2005-2006 гг. р. из России и Европы.

Участники соревнования будут разделены на 2 группы, в которые войдут 4 команды. Каждая из команд проведет по 3 матча, по их итогам команды, занявшие 1 и 2 места в группах А и Б, сразятся в полуфиналах, а за звание чемпиона поспорят полуфиналисты.

Проведение Международного юношеского хоккейного турнира КУБОК ŠKODA 2018 направлено на развитие детского хоккейного движения в регионах России. Также турнир станет одной из площадок для демонстрации «Национальной программы подготовки хоккеистов», которую разработала Федерация хоккея России. Она будет внедряться в 7 межрегиональных координационных центрах, включающих более 600 хоккейных школ для детей. В рамках ŠKODA Junior International Hockey Cup (Международного юношеского хоккейного турнира КУБОК ŠKODA 2018) с мастер-классом выступит хоккеист Алексей Морозов, который на практике продемонстрирует базовые принципы «Национальной программы».

Кроме захватывающих матчей зрители увидят мастер-шоу от легендарных хоккеистов, также на мероприятии пройдут автограф-сессии и розыгрыш призов. Вход на мероприятия свободный.

25 лет компания SKODA оказывает поддержку ЧМ по хоккею IIHF. Это партнёрство является самым долгим в истории спортивных чемпионатов мира, что позволило ему попасть в «Книгу рекордов Гиннеса».



Екатеринбург,шкода,хоккей,дети,ŠKODA,турнир,Морозов,соревнование,спорт,ФКР

 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Школа хоккея в Нижнем Тагиле подготовит перспективные кадры для ХК «Спутник» (ВИДЕО)
сегодня, 12:45
4 1
Шестилетняя екатеринбурженка победила в Чемпионате мира по счету в уме
15 февраля, 10:25
11 0
Дошкольники Екатеринбурга останутся без детского сада из-за ЧМ-2018
24 января, 16:25
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 139
Подписаться на новости