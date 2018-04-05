Международный юношеский хоккейный турнир КУБОК ŠKODA 2018 пройдет в Екатеринбурге

С 9 по 14 апреля 2018 года в екатеринбургском КРК «Уралец» в 6-й раз для детей пройдет хоккейный турнир Международный юношеский хоккейный турнир КУБОК ŠKODA 2018 .

Для юных хоккеистов турнир, который проводит компания ŠKODA при поддержке ФХР, станет уникальной возможностью показать свои умения и навыки на профессиональной арене.





В 2018 году в турнире примут участие 8 команд, в состав которых вошли спортсмены 2005-2006 гг. р. из России и Европы.





Участники соревнования будут разделены на 2 группы, в которые войдут 4 команды. Каждая из команд проведет по 3 матча, по их итогам команды, занявшие 1 и 2 места в группах А и Б, сразятся в полуфиналах, а за звание чемпиона поспорят полуфиналисты.





Проведение Международного юношеского хоккейного турнира КУБОК ŠKODA 2018 направлено на развитие детского хоккейного движения в регионах России. Также турнир станет одной из площадок для демонстрации «Национальной программы подготовки хоккеистов», которую разработала Федерация хоккея России. Она будет внедряться в 7 межрегиональных координационных центрах, включающих более 600 хоккейных школ для детей. В рамках ŠKODA Junior International Hockey Cup (Международного юношеского хоккейного турнира КУБОК ŠKODA 2018) с мастер-классом выступит хоккеист Алексей Морозов, который на практике продемонстрирует базовые принципы «Национальной программы».





Кроме захватывающих матчей зрители увидят мастер-шоу от легендарных хоккеистов, также на мероприятии пройдут автограф-сессии и розыгрыш призов. Вход на мероприятия свободный.





25 лет компания SKODA оказывает поддержку ЧМ по хоккею IIHF. Это партнёрство является самым долгим в истории спортивных чемпионатов мира, что позволило ему попасть в «Книгу рекордов Гиннеса».



