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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» в новом сезоне будет выступать в Первенстве ВХЛ (ВИДЕО)

5 апреля 2018, 13:30Добавить новость
хоккей,ВХЛ,спорт,город,Нижний Тагил,соревнования,Спутник,чемпионат,первенство,Александр Балбашев

В Нижнем Тагиле сохранится профессиональный хоккей. Команда «Спутник» будет выступать в Первенстве Высшей хоккейной лиги в следующем сезоне.

Для многих видов спорта является нормальным переходить в низший дивизион при попадании вниз турнирной таблицы, и наоборот. «Спутник» уже совершал переход из Высшей лиги в первую в сезон 1996-1997. В сезоне 2000-2001 клуб также был в шаге от вылета из первого эшелона, и команду спасло лишь решение о расширении Высшей лиги.

В сегодняшнем российском хоккее подобная практика возрождается. В 2017 году из КХЛ в ВХЛ ушел новокузнецкий «Металлург», до этого пребывавший в низу таблицы несколько сезонов. В нынешнем межсезонье КХЛ покинут тольятинская «ЛАДА» и ханты-мансийская «ЮГРА». Также в Первенство из Чемпионата отойдут несколько команд. Такая практика позволяет мотивировать команды для возвращения на былой уровень и преодоление новых преград.

Команда клуба «Спутник» будет выступать в Первенстве Высшей хоккейной лиги, чтобы сосредоточиться на воспитанниках тагильской школы хоккея и усилить поддержку нашей хоккейной школы, -- рассказал директор «Спутника» Александр Балбашев.

 

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