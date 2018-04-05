Тагильский «Спутник» в новом сезоне будет выступать в Первенстве ВХЛ (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле сохранится профессиональный хоккей. Команда «Спутник» будет выступать в Первенстве Высшей хоккейной лиги в следующем сезоне.

Для многих видов спорта является нормальным переходить в низший дивизион при попадании вниз турнирной таблицы, и наоборот. «Спутник» уже совершал переход из Высшей лиги в первую в сезон 1996-1997. В сезоне 2000-2001 клуб также был в шаге от вылета из первого эшелона, и команду спасло лишь решение о расширении Высшей лиги.





В сегодняшнем российском хоккее подобная практика возрождается. В 2017 году из КХЛ в ВХЛ ушел новокузнецкий «Металлург», до этого пребывавший в низу таблицы несколько сезонов. В нынешнем межсезонье КХЛ покинут тольятинская «ЛАДА» и ханты-мансийская «ЮГРА». Также в Первенство из Чемпионата отойдут несколько команд. Такая практика позволяет мотивировать команды для возвращения на былой уровень и преодоление новых преград.



