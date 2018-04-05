Школа хоккея и легкоатлетический манеж могут появиться в Нижнем Тагиле

4 апреля состоялось заседание правления Некоммерческого партнерства «Хоккейный клуб «Спутник», на котором обсуждался вопрос о развитии детской школы хоккея в Нижнем Тагиле и перспективы строительства легкоатлетического манежа. На заседании советник генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод» Дмитрий Калениченко отметил, что лучше создать тагильскую школу хоккея, чем покупать дорогих легионеров.
Если уровень сейчас не позволяет детям занять место тех, кого будут привлекать как легионеров , у них уровень все равно не будет выше, они играть должны. Команда должна биться на результат. Наша школа сегодня не может дать результата, -- сказал Дмитрий Калениченко.
Помимо этого, директор по персоналу «Уралвагонзавода» Константин Захаров сообщил, что есть прекрасные перспективы по строительству в Нижнем Тагиле легкоатлетического манежа, который будет включать в себя большие помещения для тренировок. В манеже планируют размещение площадки для мини-футбола, искусственный лед для юных хоккеистов.
Перспективы у спортивного кластера, который складывается в Дзержинском районе - это Дворец ледового спорта, Дворец водного спорта и строительство нового атлетического манежа, конечно, надо расширить. В первую очередь эти объекты будут представлены существующими школами, в том числе детско-юношеской спортивной школой «Спутник», -- отметил Константин Захаров.
Владимир Путин во время беседы с рабочей молодежью поддержал идею о строительстве легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле.