Школа хоккея и легкоатлетический манеж могут появиться в Нижнем Тагиле

На заседании советник генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод» Дмитрий Калениченко отметил, что л учше создать тагильскую школу хоккея, чем покупать дорогих легионеров.





Если уровень сейчас не позволяет детям занять место тех, кого будут привлекать как легионеров , у них уровень все равно не будет выше, они играть должны. Команда должна биться на результат. Наша школа сегодня не может дать результата, -- сказал Дмитрий Калениченко.