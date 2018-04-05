Тагильский ХК «Спутник» по итогам сезона занял 26 место в регулярном чемпионате

В сезоне 2017-2018 гг. ХК «Спутник» занял в регулярном чемпионате 26 место из 27 команд и в плей-офф не вышел.

Всего сыграно 52 матча, в которых командой было набрано 35 очков, одержано 8 побед в основное время, из которых пять – на родном льду; по две победы – в овертайме и в серии послематчевых бросков. Разница заброшенных и пропущенных шайб составила 88-176.





12 матчей чемпионата «Спутник» провел под руководством главного тренера Александра Рожкова, 40 матчей команду возглавлял Сергей Лопушанский.





В этом сезоне в составе «Спутника» на лед вышли 42 хоккеиста: 3 вратаря, 14 защитников и 25 нападающих. Из них 13 человек – воспитанники Нижнего Тагила.





Самый опытный игрок команды в сезоне 2017/18 гг. – Виталий Ситников, самый молодой – Егор Кожевников.





По системе «гол + пас» лучшие показатели в сезоне у защитников Якова Ищенко, Кирилла Путилова, Михаила Юзеева и у нападающих Виталия Ситникова, Егора Рожкова, Николая Владимирова.





172 раза «Спутник» имел численное большинство на льду. За весь сезон команда набрала 556 штрафных минут.





180 раз тагильчане оставались в меньшинстве, пропущено 33 шайбы, процент надежности составил 81,7 – это 20 результат в лиге.





Коэффициент надежности вратарей в сезоне составил: Никита Лугинин – 2.01 (4 матча, 6 пропущенных шайб, 105 отраженных бросков), Максим Аляпкин – 3.11 (38 матчей, 106 шайб, 1049 отраженных бросков), Евгений Орлов – 3.90 (19 игр, 59 шайб, 413 отраженных бросков), сообщает пресс-служба ХК «Спутник».





Все претензии ко мне, как к руководителю, я принимаю, то что мы выступили не очень удачно, и занятые места нас никак не удовлетворяют, -- подвел итог директор НП «Хоккейный клуб «Спутник» Александр Балбашев.



