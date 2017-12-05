Фестиваль скандинавской ходьбы впервые пройдет в Нижнем Тагиле

16 декабря в Нижнем Тагиле состоится первый фестиваль скандинавской ходьбы, в котором смогут принять участие все желающие.

По мнению организаторов мероприятия, в Нижнем Тагиле растет число поклонников нового для России вида фитнеса – скандинавской ходьбы. Для них 16 декабря состоится фестиваль под названием «За здоровьем – с хорошей компанией».





Мероприятие начнется в здании Нижнетагильского цирка, где в 12:30 пройдет регистрация участников. Тагильчане со скандинавскими палками пройдут по знаменитому туристическому маршруту города – «Малахитовой линии».





Спортсмены совместно с инструкторами пройдут по контрольным точкам: КДК «Современник», драматический театр, светомузыкальный фонтан и набережная «Тагильская лагуна», после чего вернутся к зданию Нижнетагильского цирка, сообщает «Центр развития Туризма города Нижний Тагил».