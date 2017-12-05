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Новости Нижнего Тагила

Фестиваль скандинавской ходьбы впервые пройдет в Нижнем Тагиле

5 декабря 2017, 14:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,отдых,спорт,фестиваль,малахитовая линия,скандинавская ходьба
16 декабря в Нижнем Тагиле состоится первый фестиваль скандинавской ходьбы, в котором смогут принять участие все желающие.

По мнению организаторов мероприятия, в Нижнем Тагиле растет число поклонников нового для России вида фитнеса – скандинавской ходьбы. Для них 16 декабря состоится фестиваль под названием «За здоровьем – с хорошей компанией».

Мероприятие начнется в здании Нижнетагильского цирка, где в 12:30 пройдет регистрация участников. Тагильчане со скандинавскими палками пройдут по знаменитому туристическому маршруту города – «Малахитовой линии».

Спортсмены совместно с инструкторами пройдут по контрольным точкам: КДК «Современник», драматический театр, светомузыкальный фонтан и набережная «Тагильская лагуна», после чего вернутся к зданию Нижнетагильского цирка, сообщает  «Центр развития Туризма города Нижний Тагил».

 
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