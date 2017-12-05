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Новости Нижнего Тагила

Синхронистки из Екатеринбурга завоевали 11 медалей на соревнованиях в Крыму (ФОТО)

5 декабря 2017, 23:15Добавить новость
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Екатеринбургские синхронистки вернулись домой с 11 медалями, завоеванными на турнире по плаванию в Евпатории.

5 декабря в аэропорту Екатеринбурга встречали спортсменок по плаванию, которые прилетели из Крыма и привезли с собой 11 медалей.

Выпускницы спортивной школы №19 и спортивного клуба «Урал» с честью выступили на соревнованиях и продемонстрировали высокий уровень спортивного профессионализма.


Как сообщают «Вечерние Ведомости», в турнире, прошедшем в Евпатории, выступили более 200 участниц. В условиях сильной конкуренции екатеринбургские спортсменки завоевали 3 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые медали.


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Фото: «Вечерние Ведомости» и Медиагруппа «Сова»
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