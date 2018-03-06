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Новости Нижнего Тагила

Тагильские гимнасты в составе сборной региона взяли первое место в Челябинске (ФОТО)

6 марта 2018, 07:00Добавить новость
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Тагильские спортсмены из СШОР №1 на минувшей неделе принимали участие в нескольких соревнованиях: в чемпионате в Челябинске, а также в родном Нижнем Тагиле.

С 26 февраля по 2 марта в Челябинске состоялся Чемпионат Уральского Федерального округа по спортивной гимнастике. Команда Свердловской области, в которую входили тагильчане, заняла первое место. Честь региона защищали Елена Алексеенко, Ирина Журавлёва, Анастасия Инишева и Ирина Кашина.

Благодаря победе на соревнованиях Елена Алексеенко получила право принять участие в Чемпионате России, который состоится в апреле в Казани. Девушка завоевала второе место в многоборье, а также первое место в вольных упражнениях и второе место на брусьях и бревне.

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Состязания, прошедшие в Нижнем Тагиле со 2 по 3 марта, приняли более сотни гимнастов. Места распределились следующим образом:

По программе:


Мастер спорта

  • 1 место – Шаров Данил
  • 2 место – Гаев Владимир
  • 3 место – Сторожев Ростислав


Кандидат мастеров спорта:

  • 1 место – Боднюк Андрей
  • 2 место – Волков Лев
  • 3 место – Гурьев Федор

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