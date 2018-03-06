Тагильские гимнасты в составе сборной региона взяли первое место в Челябинске (ФОТО)

С 26 февраля по 2 марта в Челябинске состоялся Чемпионат Уральского Федерального округа по спортивной гимнастике. Команда Свердловской области, в которую входили тагильчане, заняла первое место. Честь региона защищали Елена Алексеенко, Ирина Журавлёва, Анастасия Инишева и Ирина Кашина.



Благодаря победе на соревнованиях Елена Алексеенко получила право принять участие в Чемпионате России, который состоится в апреле в Казани. Девушка завоевала второе место в многоборье, а также первое место в вольных упражнениях и второе место на брусьях и бревне.







Состязания, прошедшие в Нижнем Тагиле со 2 по 3 марта, приняли более сотни гимнастов. Места распределились следующим образом:





По программе:



Мастер спорта

1 место – Шаров Данил

2 место – Гаев Владимир

3 место – Сторожев Ростислав



Кандидат мастеров спорта: