Тагильские гимнасты в составе сборной региона взяли первое место в Челябинске (ФОТО)

Тагильские спортсмены из СШОР №1 на минувшей неделе принимали участие в нескольких соревнованиях: в чемпионате в Челябинске, а также в родном Нижнем Тагиле.
С 26 февраля по 2 марта в Челябинске состоялся Чемпионат Уральского Федерального округа по спортивной гимнастике. Команда Свердловской области, в которую входили тагильчане, заняла первое место. Честь региона защищали Елена Алексеенко, Ирина Журавлёва, Анастасия Инишева и Ирина Кашина.
Благодаря победе на соревнованиях Елена Алексеенко получила право принять участие в Чемпионате России, который состоится в апреле в Казани. Девушка завоевала второе место в многоборье, а также первое место в вольных упражнениях и второе место на брусьях и бревне.
Состязания, прошедшие в Нижнем Тагиле со 2 по 3 марта, приняли более сотни гимнастов. Места распределились следующим образом:
По программе:
Мастер спорта
- 1 место – Шаров Данил
- 2 место – Гаев Владимир
- 3 место – Сторожев Ростислав
Кандидат мастеров спорта:
- 1 место – Боднюк Андрей
- 2 место – Волков Лев
- 3 место – Гурьев Федор