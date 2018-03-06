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Новости Нижнего Тагила

Владимир Путин анонсировал появление легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле

6 марта 2018, 19:50Добавить новость
город,Нижний Тагил,Путин,спорт,спорткомплекс,легкоатлетический манеж,Рабочая молодежь,форум
Владимир Путин во время беседы с рабочей молодежью поддержал идею о строительстве легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле.

В ходе форума, который состоялся 6 марта в Нижнем Тагиле, молодые специалисты подняли вопрос о строительстве в городе легкоатлетического спорткомплекса. Президент поддержал эту идею, а также отметил успешное строительство ФОКа на Уральском проспекте, который лично посетил в 2015 году.

В Нижнем Тагиле нужно создать все условия, чтобы люди возвращались после обучения. Создать достойный уровень зарплаты, жилье, досуг. Мы построили здесь хороший ФОК, но неплохо бы еще и манеж построить. Также нужно развивать всю инфраструктуру, -- подчеркнул Владимир Путин.


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