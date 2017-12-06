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Новости Нижнего Тагила

Отстраненные от Олимпиады-2018 российские атлеты обратились в арбитражный суд

6 декабря 2017, 20:00Добавить новость
Россия,соревнования,спорт,суд,Олимпиада,иск,отстранение
Российские спортсмены, которые по решению Международного олимпийского комитета были отстранены от участия в Олимпийских играх 2018 года, подали иски в Спортивный арбитражный суд.

От участия в соревнованиях МОК отстранил 22 спортсменов. Их обвиняют в нарушении правил антидопинговой кампании на основании выводов комиссии, которая исследовала допинг-пробы на Олимпийских играх 2014 года.

Среди отстраненных олимпийцев – команда бобслеистов, скелетонисты, биатлонистки, лыжники и пара конькобежцев, сообщают «Новые Известия».


Все спортсмены оформили апелляции для Спортивного арбитражного суда. Они попросили рассмотреть документы до открытия зимних Олимпийских игр.


Напомним, ранее МОК предложил российским атлетам участвовать в олимпийских играх в нейтральном статусе.

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