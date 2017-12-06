Российские атлеты смогут выступать на Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом

Накануне МОК огласил своё решение по поводу судьбы сборной РФ на Олимпиаде-2018. Атлеты не смогут пронести флаг своей страны и услышать гимн Российской Федерации, поскольку им предложено выступать в нейтральном статусе.
Говоря более строго, Россия официально отстранена от Игр, передаёт Российская газета. Однако спортсмены, чья невиновность доказана, смогут выступать под флагом Олимпиады. Они будут называться «Олимпийские атлеты из России».
Это значит, что не будет ни формы российской сборной, ни флага, ни гимна. Участие конкретных спортсменов будет определять Независимая организация допинг-тестирования.