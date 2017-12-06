Российские атлеты смогут выступать на Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом

Говоря более строго, Россия официально отстранена от Игр, передаёт Российская газета. Однако спортсмены, чья невиновность доказана, смогут выступать под флагом Олимпиады. Они будут называться «Олимпийские атлеты из России».



Это значит, что не будет ни формы российской сборной, ни флага, ни гимна. Участие конкретных спортсменов будет определять Независимая организация допинг-тестирования.