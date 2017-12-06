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Новости Нижнего Тагила

Российские атлеты смогут выступать на Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом

6 декабря 2017, 02:05Добавить новость
Россия,соревнования,спорт,допинг,МОК,Олимпиада 2018,Олимпиада,сборная россии
Накануне МОК огласил своё решение по поводу судьбы сборной РФ на Олимпиаде-2018. Атлеты не смогут пронести флаг своей страны и услышать гимн Российской Федерации, поскольку им предложено выступать в нейтральном статусе.

Говоря более строго, Россия официально отстранена от Игр, передаёт Российская газета. Однако спортсмены, чья невиновность доказана, смогут выступать под флагом Олимпиады. Они будут называться «Олимпийские атлеты из России».

Это значит, что не будет ни формы российской сборной, ни флага, ни гимна. Участие конкретных спортсменов будет определять Независимая организация допинг-тестирования.

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