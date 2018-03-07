13 театров будут соревноваться на Театралиаде в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижний Тагил приедут самые спортивные артисты и сотрудники театров.



Театралиада проходит в 7-й раз. Спортивное событие пройдет в ФОК «Президентский». Участники будут состязаться в турнирах по мини-футболу, волейболу, армрестлингу, шахматам, плаванию, пинг-понгу, в перетягивании каната. Будет разыграно 14 комплектов наград, а кубок достанется команде-лидеру по общему числу побед.

Всего в спортивном празднике примут участие 8 театров Екатеринбурга, Дом Актёра Свердловского отделения СТД РФ, студенты Екатеринбургского государственного театрального института, студенты Нижнетагильского колледжа искусств, Муниципальный молодёжный театр, Нижнетагильский театр кукол и Нижнетагильский драматический театр.



Поболеть за актеров можно 12 марта с 11 до 20 часов в ФОК «Президентский», сообщает пресс-служба Нижнетагильского драматический театра.

Фото: Нижнетагильский драматический театр