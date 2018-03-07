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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка Михалина Лысова выступит на Паралимпийских играх в Пхёнчхане

7 марта 2018, 14:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,паралимпийцы,Паралимпийские игры,Михалина Лысова
Международный паралимийский комитет (МПК) разрешил тагильчанке Михалине Лысовой выступать на Паралимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Информация была накануне озвучена пресс-службой Паралимпийского комитета России.

Всего в составе российской делегации – 30 атлетов. Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта в Корее.

Ранее сообщалось, что девушка не попала в список участников спортивного события. Тем не менее у спортсменки и её семьи была надежда, что тагильчанка войдёт в состав сборной.

Михалина Лысова – четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр в биатлоне и лыжных гонках среди атлетов с нарушением зрения.

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