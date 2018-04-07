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Новости Нижнего Тагила

Тагильский штангист Егор Климонов взял «золото» на Кубке России

7 апреля 2018, 10:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,победа,Россия,Свердловская область,соревнования,штанга,Егор Климонов
Тагильский спортсмен Егор Климонов завоевал первое место на Кубке России по тяжёлой атлетике.

25-летний представитель Нижнего Тагила выступал в весовой категории до 94 кг, в сумме на состязании ему удалось набрать 366 кг.

В рывке он успешно зафиксировал штангу весом в 165 кг. В толчке справился с 201-килограммовым снарядом.

Во втором упражнении Егор Климонов сделал всего один подход, но этого хватило для победы. Ближайший соперник показал результат на 2 килограмма меньше, передаёт издание «Тагильский рабочий».

 
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