Уроженец Нижнего Тагила вывел ХК «СКА-Нева» в финал Кубка Петрова

Ворота противника в этой ледовой схватке хоккеисту удалось поразить за 6 секунд до конца матча. Интересно, что ранее спортсмен отбывал дисквалификацию за три 10-минутных удаления в течение всего сезона.



Победа в игре, которую удалось спасти тагильчанину, вывела «СКА-Нева» в финал Кубка Петрова. Армейцы в скором времени сразятся против другого петербургского хоккейного клуба – «Динамо».



Владислав Сёмин занимался в «Спутнике» до 15 лет. Спортсмен попал в молодёжку «СКА-Нева» в 2017 году.



Напомним, школа хоккея в Нижнем Тагиле позволит выпускать кадры для ХК «Спутник». Тагильские спортсмены смогут строить свою карьеру в родном клубе, а «Спутник», в свою очередь, сможет продвигаться вверх по турнирным таблицам чемпионатов хоккейной лиги.