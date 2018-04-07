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Новости Нижнего Тагила

Уроженец Нижнего Тагила вывел ХК «СКА-Нева» в финал Кубка Петрова

7 апреля 2018, 11:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,Спутник,хоккей,СКА-Нева,владислав семин,спортсмены,Санкт-Петербург
Уроженец Нижнего Тагила Владислав Сёмин накануне в игре «СКА-Нева» с хоккейным клубом «Нефтяник» забил единственную в матче шайбу на Кубке Петрова.

Ворота противника в этой ледовой схватке хоккеисту удалось поразить за 6 секунд до конца матча. Интересно, что ранее спортсмен отбывал дисквалификацию за три 10-минутных удаления в течение всего сезона. 

Победа в игре, которую удалось спасти тагильчанину, вывела «СКА-Нева» в финал Кубка Петрова. Армейцы в скором времени сразятся против другого петербургского хоккейного клуба – «Динамо».

Владислав Сёмин занимался в «Спутнике» до 15 лет. Спортсмен попал в молодёжку «СКА-Нева» в 2017 году.

Напомним, школа хоккея в Нижнем Тагиле позволит выпускать кадры для ХК «Спутник». Тагильские спортсмены смогут строить свою карьеру в родном клубе, а «Спутник», в свою очередь, сможет продвигаться вверх по турнирным таблицам чемпионатов хоккейной лиги.

 
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