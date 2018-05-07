Шесть лет правительства РФ: подведены итоги работы в спортивной сфере

Согласно официальной информации от правительства РФ, количество «спортивных» студентов возросло на 47% с 2012 года. А доля мужчин, злоупотребляющих курением, снизилась на 25,9%. За этот период было отремонтировано 43 000 спортивных объектов, а обеспеченность населения спортобъектами возросла в два раза.



Более того, ежегодно в России проходили массовые турниры, на которые приезжали иностранные спортсмены. Однако эксперты отмечают, что подавляющее количество стартов были в четырёх городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Это говорит о том, что они максимально подготовлены и укомплектованы. Для государства, по мнению экспертов, это вложение в имидж страны, что немаловажно.



Вопросы финансирования спорта за эти годы бок о бок проходили с обвинениями в коррупции и неэффективной трате денег. Так, до сих пор проверяется информация о затратах на ОИ-2014 в Сочи, а также на Универсиаду-2013 в Казани.



Итогом таких вложений стала высокая оценка, а также успешное выступление сборной России на играх в Универсиаде. Олимпиада в Сочи впоследствии была втянута в допинг-сканадал. Тем не менее, подготовка Сочи к Играм, выполненная за 7 лет, поразила мировое сообщество. Скандал из-за допинга навредил многих видам спорта (биатлон, бобслей), а Россию обвинили в поддержке допинга в спорте. Весь этот комплекс мер привёл к ограниченному выступлению спортсменов на играх в Пхенчхане.



Впереди – Чемпионат мира по футболу, с которым связано немало скандалов, в т.ч. коррупционных, а также истории с истреблением бездомных животных.



Эксперты издания «Советский спорт» уверены, что огромные суммы в России выделяются на строительство спортивных сооружений, но не на их содержание. Более того, общая политическая ситуация грозит бойкотом многим грядущим турнирам, в частности ЧМ-2018 по футболу.



За шесть лет в России спортом руководили два министра – Виталий Мутко, которого не пустили в Рио, а также Александр Жуков, который не попал в Пхенчхан. Тем не менее, журналисты уверены, кто бы ни возглавил министерство, ему предстоит разбираться с допинговыми скандалами. Так, работа правительства за шесть лет расценивается неоднозначно.



