Тагильчанин взял золото в областном чемпионате по тяжелой атлетике

Тагильский тяжелоатлет Егор Микрюков завоевал золото в областном чемпионате.

Тагильчанин Егор Микрюков взял золото в областном чемпионате по тяжелой атлетике. Он же поднялся на высшую ступеньку пьедестала в Турнире памяти Р. Х. Шагапова. Спортсмен выступал под руководством тренера М. А. Цепкова в весовой категории 85 кг.





Теперь Егора Микрюкова можно будет увидеть в составе сборной Свердловской области на Чемпионате УрФО, который пройдет с 7 по 10 июня в Лангепасе, сообщает пресс-служба СК «Спутник».