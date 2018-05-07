+9
Свердловская область
Нижний Тагил
+9
ночь: +3
утро: +2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.71 - 0.49
EUR 74.81 - 0.83
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин взял золото в областном чемпионате по тяжелой атлетике

7 мая 2018, 18:00Добавить новость
Нижний Тагил,победа,соревнования,спорт,Лангепас,тяжелая атлетика,золотая медаль
Тагильский тяжелоатлет Егор Микрюков завоевал золото в областном чемпионате.

Тагильчанин Егор Микрюков взял золото в областном чемпионате по тяжелой атлетике. Он же поднялся на высшую ступеньку пьедестала в Турнире памяти Р. Х. Шагапова. Спортсмен выступал под руководством тренера М. А. Цепкова в весовой категории 85 кг.

Теперь Егора Микрюкова можно будет увидеть в составе сборной Свердловской области на Чемпионате УрФО, который пройдет с 7 по 10 июня в Лангепасе, сообщает пресс-служба СК «Спутник».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Тхэквондисты из Нижнего Тагила завоевали 11 золотых медалей на областном турнире
3 мая, 17:45
6 0
Тхэквондист из Нижнего Тагила примет участие в первенстве России
19 апреля, 07:05
7 0
Юные тяжелоатлеты из Нижнего Тагила стали лучшими на Первенстве Свердловской области
1 апреля, 09:05
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 116
Подписаться на новости