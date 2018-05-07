Юные тагильчане завоевали призовые места на Первенстве УрФО по боксу (ФОТО)

Тагильчане Константин Королев и Иван Жевлаков завоевали призовые места на Первенстве УрФО по боксу среди юношей в возрасте 15-16 лет.

С 30 апреля по 5 мая в Краснотурьинске проходило Первенство УрФО по боксу среди юношей в возрасте 15-16 лет.



Константин Королев выступил в весовой категории 70 кг, проведя три победных боя. По итогам соревнований Константин занял 1 место. Он выступит на Первенстве России.





В весовой категории 75 кг бронзовым призером стал Иван Жевлаков.



Тренируют юных спортсменов А.В. Семуков, М.С. Газизов, заслуженный тренер России А.С. Малышева, сообщает пресс-служба СК «Спутник».



Спортсмен из Нижнего Тагила Александр Кайер завоевал бронзовую медаль на Первенстве России по боксу среди юношей 13-14 лет.

Фото: пресс-служба СК «Спутник»