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Новости Нижнего Тагила

Юные тагильчане завоевали призовые места на Первенстве УрФО по боксу (ФОТО)

7 мая 2018, 13:55Добавить новость
Нижний Тагил,бокс,спорт,Спутник,юноши,победа,призовые места,первенство УрФО
Тагильчане Константин Королев и Иван Жевлаков завоевали призовые места на Первенстве УрФО по боксу среди юношей в возрасте 15-16 лет.

С 30 апреля по 5 мая в Краснотурьинске проходило Первенство УрФО по боксу среди юношей в возрасте 15-16 лет.

Константин Королев выступил в весовой категории 70 кг, проведя три победных боя. По итогам соревнований Константин занял 1 место. Он выступит на Первенстве России.

В весовой категории 75 кг бронзовым призером стал Иван Жевлаков.

Тренируют юных спортсменов А.В. Семуков, М.С. Газизов, заслуженный тренер России А.С. Малышева, сообщает пресс-служба СК «Спутник».


Спортсмен из Нижнего Тагила Александр Кайер завоевал бронзовую медаль на Первенстве России по боксу среди юношей 13-14 лет.

Нижний Тагил,бокс,спорт,Спутник,юноши,победа,призовые места,первенство УрФО
Фото: пресс-служба СК «Спутник»
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