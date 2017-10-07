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Новости Нижнего Тагила

Нижний Тагил утвержден для проведения этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах

7 октября 2017, 12:55Добавить новость
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По результатам официальной встречи в Цюрихе представители FIS одобрили Нижний Тагил в качестве места организации этапов Кубка мира 2017/2018.

Представители Международной ассоциации лыжного спорта (FIS) обсудили 6 октября в Цюрихе календарь проведения Кубка мира 2017/2018, пишет информагентство «Тасс». Нижний Тагил оказался в перечне городов, где будут проходить этапы соревнования.

На нижнетагильском комплексе «Аист» пройдут этапы Кубка мира по прыжкам мужчин на лыжах с трамплина. Состязания будут проводиться с 1 по 3 декабря 2017 года. Лучшие лыжники мира посетят город в третий раз после соревнований 2014 и 2015 года.

В 2016 году Кубок мира в Тагиле не проходил из-за того, что на трамплинах «Аиста» отсутствовала специальная ветрозащита. В 2017 году она была установлена по требованию FIS, удачно прошла проверку и была утверждена экспертами.

 
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