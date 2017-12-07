Спортсмены Нижнего Тагила согласны побеждать на Олимпиаде и под нейтральным флагом

Из-за допингового скандала Россия официально была отстранена от Олимпиады 2018 года. Это означает, что в соревнованиях смогут принять участие только те российские спортсмены, чья невиновность доказана. Но даже они должны будут выступать под нейтральным флагом Олимпиады, как «Олимпийские атлеты из России».



Перспективу выступления российских спортсменов под нейтральным белым флагом без гимна и прочей национальной атрибутики журналисты TagilCity.ru обсудили с тагильскими спортсменами-международниками.



Мастер спорта международного класса Ирина Серебреникова-Потеева считает, что участие в Олимпиаде для любого спортсмена - мечта, от которой нельзя отказываться.

Олимпиада - мечта для многих спортсменов. К участию в ней готовятся годами. В подготовку вкладываются огромные силы, время, энергия. А сейчас спортсмены оказались в такой ситуации неопределённости. Я считаю, спортсменам всё равно нужно принять участие в Олимпиаде. Наших спортсменов знают все. Несмотря на принятое МОК решение, я думаю, наши спортсмены всё равно поедут на Олимпиаду доказать, что российские спортсмены - лучше, -- отметимла 7-кратный чемпион России и победитель международных турниров по боксу Ирина Серебреникова-Потеева в беседе с журналистами TagilCity.ru.

Воспитанники спортивной школы «Аист» из Нижнего Тагила, не попавшие в сборную на предстоящую Олимпиаду, но готовящиеся к будущим соревнованиям, солидарны с Ириной. Честные российские спортсмены вложили в подготовку к Олимпийским играм колоссальные усилия, её пропуск из-за сложившейся политической конъюнктуры станет невосполнимой потерей в их профессиональной спортивной карьере, считают собеседники TagilCity.ru.

Решение участвовать в играх или их бойкотировать - спортсмену одному не даётся. В любом случае, нужно одобрение тренеров, которые опираются на то, что им скажут в Федерации. С другой стороны, Олимпиада - это праздник спорта. Каждый спортсмен мечтает стать олимпийским чемпионом, тяжело упустить шанс это сделать. Думаю, желание поучаствовать в ней все же сильнее патриотических чувств. Так что, да. Я бы поехал, -- поделился с редакцией TagilCity.ru летающий лыжник Вадим Шишкин.



Его одноклубник согласен, что главное для спортсмена - соревнование. Но каждый олимпиец не только спортсмен, но и гражданин.

Я думаю, многие спортсмены хотели бы выступить на Олимпиаде, пусть и под нейтральным флагом. Но многое зависит от политики. Вдруг правительство примет решение игры бойкотировать? Я думаю, как скажут, так и будет, -- рассказал журналистам TagilCity.ru чемпион Кубка России по лыжному двоеборью Максим Кипин.



Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила Дмитрий Язовских выразил сожаления по поводу того, что взращенные Россией спортсмены смогут выступать на предстоящей Олимпиаде только под нейтральным флагом, но решение об участии в соревнованиях лежит и на самих спортсменах, и на политическом руководстве страны.

Я могу сказать своё мнение как человека, но моё мнение как руководителя и чиновника следующее - по поводу участия в Олимпиаде или её бойкота будет принято политическое решение руководством страны. И спортсмены, почти как солдаты, должны будут этому решению подчиниться. Не хотелось бы выступать под нейтральным флагом. Я, вероятно, не поехал бы выступать под ним. Но спортсменов нужно понимать. За ними стоят их команды, за ними стоят их тренеры, за ними стоят клубы, которые их готовили. Потому решение им предстоит принимать самостоятельно. Если будет принято политическое решение - ехать и представлять, я думаю, все спортсмены этому решению подчинятся, -- рассказал журналистам TagilCity.ru Дмитрий Язовских.



Позиция тагильских спортсменов совпала с мнением заслуженного тренера России, бывшего главного тренера сборной России по хоккею с шайбой Вячеслава Быкова. Он также считает участие в Олимпиаде самостоятельным, но необходимым для отстаивания чести российского спорта решением каждого атлета.