Жители Екатеринбурга стоят в онлайн-очередях для покупки билетов на ЧМ-2018

Жители Екатеринбурга и Свердловской области столкнулись с проблемами при покупке билетов на ЧМ-2018 через интернет. Болельщики поделились в социальных сетях информацией о том, что для покупки билета необходимо ожидать большое количество времени и не всегда есть гарантия, что сервис не выдаст ошибку при заказе.





Ради интереса попробовала подать заявку на билет на матч чемпионата мира по футболу -по итогам просто в шоке. Я такого даже на сайтах госучреждений не видела - это за гранью добра и зла! Особенно умиляет десятиминутная очередь на вход на сайт. Ооочень офлайновые люди делали, -- написала одна из жительниц города на своей странице в Facebook.



Другая половина болельщиков считает, что ради получения билета на такое значимое событие можно и подождать какое-то время. Они не видят проблем в долгом процессе покупки билета.





Если бы было необходимо, готов был целые сутки ждать. Думаю, не я один считаю, что билеты на такое глобальное событие, как Чемпионат Мира, того стоят. Я подавал заявку на раннем этапе, и надеюсь, что удастся приобрести билеты, но сейчас все еще нахожусь в ожидании, -- поделился с журналистами один из таких болельщиков.



«Justmedia» сообщает, что матчи этапа кубка мира по футболу пройдут в Екатеринбурге с 15 по 27 июня. В четырёх матчах встретятся команды Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, а также Мексики и Швеции.



Екатеринбургские рестораны и кафе уже начали переводить меню на языки гостей и участников и осваивать сервис Google-Переводчик.