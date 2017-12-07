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Новости Нижнего Тагила

Жители Екатеринбурга стоят в онлайн-очередях для покупки билетов на ЧМ-2018

7 декабря 2017, 06:35Добавить новость
город,Екатеринбург,интернет,Свердловская область,соревнования,спорт,билеты,онлайн,ЧМ-2018,очередь
Очереди за билетами, которые покупают на специальном сервисе, разделили болельщиков на 2 группы. Одни выражают недовольство, другие готовы ждать сколько угодно, лишь бы заполучить билет.

Жители Екатеринбурга и Свердловской области столкнулись с проблемами при покупке билетов на ЧМ-2018 через интернет. Болельщики поделились в социальных сетях информацией о том, что для покупки билета необходимо ожидать большое количество времени и не всегда есть гарантия, что сервис не выдаст ошибку при заказе.

Ради интереса попробовала подать заявку на билет на матч чемпионата мира по футболу -по итогам просто в шоке. Я такого даже на сайтах госучреждений не видела - это за гранью добра и зла! Особенно умиляет десятиминутная очередь на вход на сайт. Ооочень офлайновые люди делали, -- написала одна из жительниц города на своей странице в Facebook.


Другая половина болельщиков считает, что ради получения билета на такое значимое событие можно и подождать какое-то время. Они не видят проблем в долгом процессе покупки билета.

Если бы было необходимо, готов был целые сутки ждать. Думаю, не я один считаю, что билеты на такое глобальное событие, как Чемпионат Мира, того стоят. Я подавал заявку на раннем этапе, и надеюсь, что удастся приобрести билеты, но сейчас все еще нахожусь в ожидании, -- поделился с журналистами один из таких болельщиков.


«Justmedia» сообщает, что матчи этапа кубка мира по футболу пройдут в Екатеринбурге с 15 по 27 июня. В четырёх матчах встретятся команды Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, а также Мексики и Швеции.

Екатеринбургские рестораны и кафе уже начали переводить меню на языки гостей и участников и осваивать сервис Google-Переводчик.

 

 

 
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