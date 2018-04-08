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Новости Нижнего Тагила

Первый сезон «Лиги бокса Урала и Сибири» завершился в Екатеринбурге (ФОТО)

8 апреля 2018, 14:20Добавить новость
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7 апреля в Екатеринбурге прошел боксерский турнир для непрофессионалов, закрывший первый сезон «Лиги бокса Урала и Сибири». Лучшие спортсмены стали частью сборной, которая отправится на чемпионат России в Воронеж.

Турнир проходил в Екатеринбурге среди непрофессиональных бойцов. Помимо местных спортсменов, на турнир прибыли участники из Пермского края и Челябинской области. Турнир завершился противостоянием за чемпионский пояс «Лиги бокса Урала и Сибири».

В перерывах между боями гости могли послушать выступления рэперов.

Новый сезон начнётся в мае 2018 года, отмечает «E1»


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Фото: Varg
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