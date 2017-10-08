Нижнетагильский ХК «Спутник» проиграл гостевой матч в Ижевске

Хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагила в очередной раз уступил соперникам. В этот раз победа досталась команде «Ижсталь».

8 октября, находясь в гостях у ижевской команды «Ижсталь», нижнетагильские хоккеисты «Спутника» не смогли вырвать победу у хозяев встречи.



Тагильчане забросили только 1 шайбу в ворота соперника, но к тому момент они уже проигрывали со счётом 0:3. По итогам встречи «Спутник» проиграл со счётом 1:5.



Следующие матчи команды из Нижнего Тагила пройдут 9 октября в Перми и 11 октября в Нефтекамске, сообщает пресс-служба ХК «Спутник».