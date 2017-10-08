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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский ХК «Спутник» проиграл гостевой матч в Ижевске

8 октября 2017, 15:35Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,спорт,Спутник,хоккей,поражение,хоккеисты,Ижевск,Пермь,нефтекамск

Хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагила в очередной раз уступил соперникам. В этот раз победа досталась команде «Ижсталь».

8 октября, находясь в гостях у ижевской команды «Ижсталь», нижнетагильские хоккеисты «Спутника» не смогли вырвать победу у хозяев встречи.

Тагильчане забросили только 1 шайбу в ворота соперника, но к тому момент они уже проигрывали со счётом 0:3. По итогам встречи «Спутник» проиграл со счётом 1:5.

Следующие матчи команды из Нижнего Тагила пройдут 9 октября в Перми и 11 октября в Нефтекамске, сообщает пресс-служба ХК «Спутник».

 

 

 
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