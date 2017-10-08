«Юниор-Спутник» потерпел поражение на первой домашней игре в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле накануне состоялась первая игра в рамках домашней серии у команды «Юниор-Спутник». Для хозяев ледовой арены она закончилась поражением.
На домашнем льду тагильчане сразились с командой из Ростова.
Основное игровое время лидеров не выявило, поэтому игрокам пришлось сражаться в овер-тайме, передаёт пресс-служба ХК «Спутник».
По итогам послематчевых бросков счёт матча зафиксировался – 3:4.
Всего местная молодёжка провела шесть выездных игр. Следующая игра, домашняя, пройдет в понедельник, 8 октября, в 13:00. Вход бесплатный.