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Новости Нижнего Тагила

«Юниор-Спутник» потерпел поражение на первой домашней игре в Нижнем Тагиле

8 октября 2017, 09:45Добавить новость
Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,спорт,Спутник,хоккей,юниор-спутник
В Нижнем Тагиле накануне состоялась первая игра в рамках домашней серии у команды «Юниор-Спутник». Для хозяев ледовой арены она закончилась поражением.

На домашнем льду тагильчане сразились с командой из Ростова.

Основное игровое время лидеров не выявило, поэтому игрокам пришлось сражаться в овер-тайме, передаёт пресс-служба ХК «Спутник».

По итогам послематчевых бросков счёт матча зафиксировался – 3:4.

Всего местная молодёжка провела шесть выездных игр. Следующая игра, домашняя, пройдет в понедельник, 8 октября, в 13:00. Вход бесплатный.

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