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Новости Нижнего Тагила

Футболисты не хотят ехать в Екатеринбург на ЧМ-2018 (ФОТО)

8 декабря 2017, 09:55Добавить новость
Екатеринбург,соревнования,спорт,ЧМ-2018,футбол,матч,игроки,Чемпионат мира
Несколько футбольных команд, которые должны были участвовать в чемпионате мира 2018 по футболу, выразили свое нежелание ехать в Екатеринбург.

Большое расстояние между городами создает неудобство для команд.

Недовольство выразили игроки сборной Швеции, один из которых подумал, что город, в котором придется играть, вообще находится в Китае. Швед имел в виду город Екатеринбург. А капитан сборной Мексики решил, что их игра произойдет на другой стороне России.

Матч сборной Швеции и сборной Мексики должен пройти 27 июня.

Добираться до Екатеринбурга придется также и другим командам, таким как сборная Египта, которая сыграет против Уругвая 15 июня, сборной Франции и их соперникам из Перу, соревнующимся 21 июня, а также сборной Японии, которая сыграет против Сенегала 24 июня, сообщает «E1».

Екатеринбург,соревнования,спорт,ЧМ-2018,футбол,матч,игроки,Чемпионат мира

Расписание матчей в Екатеринбурге

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