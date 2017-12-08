Футболисты не хотят ехать в Екатеринбург на ЧМ-2018 (ФОТО)

Большое расстояние между городами создает неудобство для команд.



Недовольство выразили игроки сборной Швеции, один из которых подумал, что город, в котором придется играть, вообще находится в Китае. Швед имел в виду город Екатеринбург. А капитан сборной Мексики решил, что их игра произойдет на другой стороне России.



Матч сборной Швеции и сборной Мексики должен пройти 27 июня.



Добираться до Екатеринбурга придется также и другим командам, таким как сборная Египта, которая сыграет против Уругвая 15 июня, сборной Франции и их соперникам из Перу, соревнующимся 21 июня, а также сборной Японии, которая сыграет против Сенегала 24 июня, сообщает «E1».





Расписание матчей в Екатеринбурге