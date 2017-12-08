Путин и правительство не воспрепятствуют участию российских спортсменов в Олимпиаде

на Олимпиаду-2018

Об этом стало известно после общения Путина с ветеранами и заслуженными работниками Горьковского автозавода.





Президент также отметил, что следует внимательно изучить те решения, которые были приняты по этому вопросу.



Окончательный вердикт должно вынести олимпийское собрание, передает ТАСС.



Напомним, спортсмены из Нижнего Тагила согласны участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.