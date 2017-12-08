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Новости Нижнего Тагила

Путин и правительство не воспрепятствуют участию российских спортсменов в Олимпиаде

8 декабря 2017, 10:00Добавить новость
Нижний Тагил,политика,Путин,соревнования,спорт,допинг,Олимпиада
Власти РФ во главе с Владимиром Путиным не намерены препятствовать отправке на Олимпиаду-2018 спортсменов, желающих выступать под олимпийским флагом.

Об этом стало известно после общения Путина с ветеранами и заслуженными работниками Горьковского автозавода.

Президент также отметил, что следует внимательно изучить те решения, которые были приняты по этому вопросу.

Окончательный вердикт должно вынести олимпийское собрание, передает ТАСС.

Напомним, спортсмены из Нижнего Тагила согласны участвовать в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

 
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