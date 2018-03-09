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Новости Нижнего Тагила

146 юных шахматистов из 5 регионов соревновались в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 марта 2018, 09:30Добавить новость
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На минувшей неделе в Нижнем Тагиле завершился седьмой по счёту Всероссийский детско-юношеский турнир памяти первого уральского мастера Степана Михайловича Левитского. Соревнование также является этапов Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек 9, 11 и 13 лет и для юношей и девушек до 15 лет.

146 юных шахматистов из пяти регионов России собрались в Нижнем Тагиле. Это представители Челябинской, Курганской, Кемеровской, Свердловской областей и Пермского края. Спортсмены сыграли по 9 партий. Многие из участников обучились шахматам в рамках внеурочных занятий программы «Шахматы в школе».

Наиболее высокие результаты показала Свердловская область: 13 из 24 медалей, а также 3 кубка из восьми возможных. Остальные награды поделили шахматисты из Пермского края и Кемеровской области.

Абсолютные победители - екатеринбуржец Василий Кобец, кемеровчанка Полина Коротаева и Алина Калениченко из Кургана. Победители и участники получили кубки и памятные фотографии со спортивного мероприятия, рассказали в пресс-службе «Шахматно-шашечного центра».

 

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Фото: пресс-служба «Шахматно-шашечного центра»
 
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