146 юных шахматистов из 5 регионов соревновались в Нижнем Тагиле (ФОТО)

146 юных шахматистов из пяти регионов России собрались в Нижнем Тагиле. Это представители Челябинской, Курганской, Кемеровской, Свердловской областей и Пермского края. Спортсмены сыграли по 9 партий. Многие из участников обучились шахматам в рамках внеурочных занятий программы «Шахматы в школе».





Наиболее высокие результаты показала Свердловская область: 13 из 24 медалей, а также 3 кубка из восьми возможных. Остальные награды поделили шахматисты из Пермского края и Кемеровской области.





Абсолютные победители - екатеринбуржец Василий Кобец, кемеровчанка Полина Коротаева и Алина Калениченко из Кургана. Победители и участники получили кубки и памятные фотографии со спортивного мероприятия, рассказали в пресс-службе «Шахматно-шашечного центра».

Фото: пресс-служба «Шахматно-шашечного центра»