-11
Свердловская область
Нижний Тагил
-11
ночь: -13
утро: -14
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Двоеборцы из 12 стран мира соревнуются в тагильском спорткомплексе «Аист»

9 марта 2018, 08:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,континентальный кубок,лыжное двоеборье,прыжки с трамплина,иностранцы
В Нижнем Тагиле стартовали первые тренировки спортсменов, сражающихся за призовые места на Континентальном кубке по лыжному двоеборью.

8 марта на трамплинах прошла официальная тренировка у мужчин. Погода внесла свои коррективы, и из-за сильного ветра спортсмены вышли на спортивные сооружения лишь к вечеру.

9 марта мужская часть сборной совершит пробный и зачётный раунд в прыжках с трамплина. Соревнования начнутся с 10:00 часов. На вторую половину дня – 16:00 – запланирована 10-километровая гонка на лыжном стадионе. 

Церемония награждения пройдёт сразу после гонки, после которой победители отправятся на встречу с журналистами.

В этот же день в 12:00 назначена официальная тренировка у женщин. Двоеборки совершат по два прыжка. Выступать в зачете им предстоит на следующий день – 10 марта с 9:00 утра.

Напомним, на горе Долгая проходит финал Континентального кубка по двоеборью. В Нижний Тагил прибыли 12 стран-участниц. Женская часть соревнований состоится впервые в истории спорта: прежде женщины никогда не разыгрывали трофей Континентального кубка по двоеборью.

 

  • 10:00 – Пробный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Мужчины)
  • 11:00 – Зачетный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Мужчины)
  • 12:00 – Официальная тренировка К-90, 2 прыжка (Женщины)
  • 12:30 – Предварительный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Женщины)
  • 16:00 – Гонка 10 км (Мужчины)
  • 16:45 – Церемония награждения (Лыжный стадион)
  • 17:00 – Пресс конференция СГК, конференц-зал (Мужчины)
  • 17:00 – 19:00 – Просмотр трасс 2 X 2,5 км.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Двоеборцы из 10 стран мира приедут в Нижний Тагил на Континентальный кубок 9-11 марта
11 февраля, 09:00
5 1
Российский двоеборец стал 2-м после тренировки на трамплинах в Нижнем Тагиле (ФОТО)
сегодня, 01:40
2 0
Тагильские летающие лыжники показали хорошие результаты на Первенстве России (ФОТО)
17 января, 10:00
8 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 261
Подписаться на новости