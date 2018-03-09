Двоеборцы из 12 стран мира соревнуются в тагильском спорткомплексе «Аист»

8 марта на трамплинах прошла официальная тренировка у мужчин. Погода внесла свои коррективы, и из-за сильного ветра спортсмены вышли на спортивные сооружения лишь к вечеру.



9 марта мужская часть сборной совершит пробный и зачётный раунд в прыжках с трамплина. Соревнования начнутся с 10:00 часов. На вторую половину дня – 16:00 – запланирована 10-километровая гонка на лыжном стадионе.



Церемония награждения пройдёт сразу после гонки, после которой победители отправятся на встречу с журналистами.



В этот же день в 12:00 назначена официальная тренировка у женщин. Двоеборки совершат по два прыжка. Выступать в зачете им предстоит на следующий день – 10 марта с 9:00 утра.



Напомним, на горе Долгая проходит финал Континентального кубка по двоеборью. В Нижний Тагил прибыли 12 стран-участниц. Женская часть соревнований состоится впервые в истории спорта: прежде женщины никогда не разыгрывали трофей Континентального кубка по двоеборью.

10:00 – Пробный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Мужчины)

11:00 – Зачетный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Мужчины)

12:00 – Официальная тренировка К-90, 2 прыжка (Женщины)

12:30 – Предварительный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Женщины)

16:00 – Гонка 10 км (Мужчины)

16:45 – Церемония награждения (Лыжный стадион)

17:00 – Пресс конференция СГК, конференц-зал (Мужчины)

17:00 – 19:00 – Просмотр трасс 2 X 2,5 км.