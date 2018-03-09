Российский двоеборец стал 2-м после тренировки на трамплинах в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Первый результат показал немец Антон Шлюттер – он прыгнул на 89,5 метров и получил 121,0 балл. Третий – еще один представитель Германии Тобиас Симон – 90 метров и 112,1 балл. Спортсмены соревновались на трамплине К-90.



В ТОП-30 из российских двоеборцев вошли Нияз Набеев из Республики Татарстан – 9 результат и Тимофей Борисов – 27-й.



9 марта у мужчин пройдут зачётные прыжки и лыжная гонка. В лыжное двоеборье, напомним, входят прыжки с трамплина и гонка по системе Гундерсена: атлет, совершивший лучший прыжок, получает фору в лыжной гонке.







Девушки начнут сегодня разминаться перед зачётными попытками. Лидерские позиции в общем зачёте занимают россиянка Стефания Надымова из Пермского края и японка Аяне Миязаки. Соревнования в Нижнем Тагиле войдут в историю мирового спорта: в тагильском спорткомплексе будет впервые разыгран трофей Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин.



Среди мужчин лидерами являются Томас Йобстль, Мартин Фриц – оба из Австрии, норвежцы Синдре Сётвик и Микко Кокслиен.



9 марта на свои рабочие позиции заступят волонтёры. Ранее добровольцы успешно встретили и расселили все команды. В Нижнем Тагиле, кстати, собрались представители 12 стран: здесь Россия, Германия, Италия, Казахстан, Япония, Финляндия, Франция, США, Чехия, Норвегия, Словения и Австрия.







Организаторы приглашают тагильчан и гостей города на гору Долгую, чтобы поддержать спортсменов на соревнованиях мирового уровня. Отметим, что Континентальный кубок по статусу уступает лишь Кубку мира и Олимпийским играм.



Фотоотчёт с тренировки на Континентальном кубке в Нижнем Тагиле