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Новости Нижнего Тагила

Замёрз, но сделал: итальянский двоеборец победил на этапе КОКа в Нижнем Тагиле (ФОТО)

9 марта 2018, 21:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле завершился первый день финала Континентального кубка по лыжному двоеборью. По итогам гонки лидером стал итальянец Лукас Рунгальдиер. Второе место у японца Агури Шимизу, третье – у Теренса Вебера из Германии.

Россиянин Эрнест Яхин, лидировавший после прыжков с трамплина К-90 и опережающий соперников в течение нескольких кругов на лыжной трассе, в итоге пришёл лишь 14-м. Это лучший результат среди спортсменов из России.

Из-за ветра атлеты были вынуждены несколько раз сходить со стартовой лавки на трамплине, однако в итоге соревнования были завершены согласно расписанию.

 

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Итальянец Лукас Рунгальдиер на чистом немецком языке поделился с журналистами впечатлениями от своей победы:

Я очень рад своей победе! Мне впервые удалось стать лучшим в личном старте на Континентальном кубке. Стартовал я только 16-м, но смог достать ребят, которые убежали раньше. Три круга я берег силы, чтобы на последнем круге отдать все, что у меня было. Сейчас я испытываю неописуемые ощущения! Дикое удовольствие доставляет слышать гимн Италии, стоя на первой ступени пьедестала. Правда, меня трясло не от волнения, а от дикого холода. А завтра обещают еще холоднее. Значит, придется одеваться еще теплее!

 

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Безоговорочным лидером среди женщин-двоеборок в этот день стала Стефания Надымова. За ней расположилась японка Аяне Миязаки. Победительница этапа будет определена 10 марта. С 9:00 утра в этот день девушки совершат два прыжка – пробный и зачётный, а затем выйдут на гонку в 5 километров.

 

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Расписание на 10 марта выглядит следующим образом:

 

  • 09:00 – Пробный прыжок К-90 (HS 100),1 прыжок (Женщины)
  • 09:45 – Зачетный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Женщины)
  • 11:00 – Массовый старт, гонка 10 км (Мужчины)
  • 12:30 – Гонка 5 км (Женщины)
  • 13:00 – Церемония Награждения (Женщины) лыжный стадион
  • 13:30 – Пресс-конференция СГК, конференц-зал (Женщины)
  • 15:30 – Пробный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Мужчины)
  • 16:30 – Церемония открытия
  • 16:45 – 1-й Зачетный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Мужчины)
  • 17:30 – 2-я Зачетный раунд 30-ка лучших (Мужчины)
  • 18:30 – Церемония награждения (Мужчины) трамплинный комплекс
  • 18:45 – Пресс конференция СГК, конференц-зал (Мужчины)

    Обращаем внимание, что в этот день состоится церемония открытия, на которую прибудут первые лица спортивной федерации, области и города.
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