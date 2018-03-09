Замёрз, но сделал: итальянский двоеборец победил на этапе КОКа в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Россиянин Эрнест Яхин, лидировавший после прыжков с трамплина К-90 и опережающий соперников в течение нескольких кругов на лыжной трассе, в итоге пришёл лишь 14-м. Это лучший результат среди спортсменов из России.



Из-за ветра атлеты были вынуждены несколько раз сходить со стартовой лавки на трамплине, однако в итоге соревнования были завершены согласно расписанию.



Итальянец Лукас Рунгальдиер на чистом немецком языке поделился с журналистами впечатлениями от своей победы:





Я очень рад своей победе! Мне впервые удалось стать лучшим в личном старте на Континентальном кубке. Стартовал я только 16-м, но смог достать ребят, которые убежали раньше. Три круга я берег силы, чтобы на последнем круге отдать все, что у меня было. Сейчас я испытываю неописуемые ощущения! Дикое удовольствие доставляет слышать гимн Италии, стоя на первой ступени пьедестала. Правда, меня трясло не от волнения, а от дикого холода. А завтра обещают еще холоднее. Значит, придется одеваться еще теплее!



Безоговорочным лидером среди женщин-двоеборок в этот день стала Стефания Надымова. За ней расположилась японка Аяне Миязаки. Победительница этапа будет определена 10 марта. С 9:00 утра в этот день девушки совершат два прыжка – пробный и зачётный, а затем выйдут на гонку в 5 километров.

Расписание на 10 марта выглядит следующим образом: