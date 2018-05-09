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Новости Нижнего Тагила

Кубок Чемпионата мира по футболу прибыл в Екатеринбург (ФОТО)

9 мая 2018, 14:25Добавить новость
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8 мая в Екатеринбург был прибыл кубок Чемпионата мира по футболу. Трофей пробудет в столице Урала 5 дней. 11 и 12 мая любой житель Екатеринбурга сможет увидеть кубок своими глазами.

Кубок Чемпионата мира был представлен во Дворце молодежи. Большая часть зрителей на церемонии – воспитанники ДЮСШ и училища олимпийского резерва. 

11 и 12 мая кубок будет выставлен на Плотинке, что позволит гражданам поближе взглянуть на трофей. Согласно правилам, прикасаться к трофею могут только победители чемпионата и главы государств, поэтому кубок будет строго охраняться. Далее награда продолжит свой тур по городам России, а после будет возвращена в Цюрих, сообщает Е1.

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Фото: Е1
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