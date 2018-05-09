Кубок Чемпионата мира по футболу прибыл в Екатеринбург (ФОТО)

8 мая в Екатеринбург был прибыл кубок Чемпионата мира по футболу. Трофей пробудет в столице Урала 5 дней. 11 и 12 мая любой житель Екатеринбурга сможет увидеть кубок своими глазами.

Кубок Чемпионата мира был представлен во Дворце молодежи. Большая часть зрителей на церемонии – воспитанники ДЮСШ и училища олимпийского резерва.





11 и 12 мая кубок будет выставлен на Плотинке, что позволит гражданам поближе взглянуть на трофей. Согласно правилам, прикасаться к трофею могут только победители чемпионата и главы государств, поэтому кубок будет строго охраняться. Далее награда продолжит свой тур по городам России, а после будет возвращена в Цюрих, сообщает Е1.





Фото: Е1