Олимпийская чемпионка приедет в Нижний Тагил на турнир по художественной гимнастике

Участников соревнования будет принимать ФОК «Президентский». Поступили заявки от 18 команд из Свердловской области, также в состязаниях примут участие гимнастки из Ханты-Мансийского автономного округа и Югорска.





Соревнование будет проходить в групповых и индивидуальных зачетах. Следить за проведением турнира будет чемпионка Олимпийских игр по художественной гимнастике 2004 года и глава департамента по молодежной политике Свердловской области Ольга Глацких. На 15 часов 13 октября назначена автограф-сессия с чемпионкой.





Начало выступлений юных спортсменок запланировано на 10 часов утра 13 октября. Поболеть за гимнасток смогут все желающие, пишет информагентство «Все новости».