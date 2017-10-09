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Новости Нижнего Тагила

Олимпийская чемпионка приедет в Нижний Тагил на турнир по художественной гимнастике

9 октября 2017, 22:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле с 13 по 15 октября будет проходить открытый турнир по художественной гимнастике «Тагильские звездочки».

Участников соревнования будет принимать ФОК «Президентский». Поступили заявки от 18 команд из Свердловской области, также в состязаниях примут участие гимнастки из Ханты-Мансийского автономного округа и Югорска.

Соревнование будет проходить в групповых и индивидуальных зачетах. Следить за проведением турнира будет чемпионка Олимпийских игр по художественной гимнастике 2004 года и глава департамента по молодежной политике Свердловской области Ольга Глацких. На 15 часов 13 октября назначена автограф-сессия с чемпионкой.

Начало выступлений юных спортсменок запланировано на 10 часов утра 13 октября. Поболеть за гимнасток смогут все желающие, пишет информагентство «Все новости».

 
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