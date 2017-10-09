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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский «Юниор-Спутник» проиграл гостям из Ростова

9 октября 2017, 09:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,Спутник,хоккей,поражение
Вторая домашняя встреча тагильчан из «Юниор-Спутника» завершилась поражением. Хоккеисты сыграли с «Ростовом» со счетом 3:4. Исход игры был определен по буллитам.

По итогам первого периода на табло значился счёт 3:0. Однако вскоре соперник начал сокращать преимущество юных «бобров». Второй период завершился уже со счётом 3:2.

В третьей части матча «Юниор-Спутник» не сумел организовать победный отрыв, и игра завершилась вничью.

По буллитам мастерство соперника не позволило тагильчанам забить большее количество шайб. Отметим, что со счётом 3:4 не в пользу бобров завершилась первая игра «Спутника» с «Ростовом» на домашней арене, передает пресс-служба ХК «Спутник».

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