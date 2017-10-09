Нижнетагильский «Юниор-Спутник» проиграл гостям из Ростова

По итогам первого периода на табло значился счёт 3:0. Однако вскоре соперник начал сокращать преимущество юных «бобров». Второй период завершился уже со счётом 3:2.



В третьей части матча «Юниор-Спутник» не сумел организовать победный отрыв, и игра завершилась вничью.



По буллитам мастерство соперника не позволило тагильчанам забить большее количество шайб. Отметим, что со счётом 3:4 не в пользу бобров завершилась первая игра «Спутника» с «Ростовом» на домашней арене, передает пресс-служба ХК «Спутник».