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Новости Нижнего Тагила

Российская двоеборка взяла «золото» на Континентальном кубке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

10 марта 2018, 22:00Добавить новость
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В минувший соревновательный день на Континентальном кубке по лыжному двоеборью первое место среди женщин завоевала россиянка Стефания Надымова. Старты прошли на трамплинах и лыжных трассах тагильского спорткомплекса «Аист» на горе Долгая.

Главной соперницей для российской двоеборки была японка Аяне Миязаки: гонку в 5 км они начали практически одновременно. Лидер определился лишь на последнем круге: Стефания оторвалась и сумела продержаться впереди соперницы до финишной черты. 


Третье место на соревнованиях заняла другая россиянка – Анастасия Гончарова. После прыжковой части девушка была на седьмой позиции, однако в гонке она сумела сократить отставание.

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11 марта в Нижнем Тагиле состоится финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин. Это, напомним, историческое событие, поскольку ранее никогда двоеборки не участвовали в таких масштабных соревнованиях.

  • 09:00 - Пробный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Женщины)
  • 09:30 - Пробный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок, (Мужчины)
  • 10:30 - Зачетный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Женщины)
  • 11:00 - 1-й Зачетный раунд, прыжки К-90 (HS 100), 1 прыжок (Мужчины)
  • 12:00 - 2-й Зачетный раунд 30-ка лучших (Мужчины)
  • 16:00 - Гонка 5 км (Женщины)
  • 17:00 - Гонка 15 км (Мужчины)
  • 18:15 - Церемония награждения (Мужчины, Женщины) лыжный стадион
  • 18:30 - Пресс конференция СГК, конференц-зал (Мужчины, Женщины)

 

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