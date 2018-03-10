Российская двоеборка взяла «золото» на Континентальном кубке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Главной соперницей для российской двоеборки была японка Аяне Миязаки: гонку в 5 км они начали практически одновременно. Лидер определился лишь на последнем круге: Стефания оторвалась и сумела продержаться впереди соперницы до финишной черты.



Третье место на соревнованиях заняла другая россиянка – Анастасия Гончарова. После прыжковой части девушка была на седьмой позиции, однако в гонке она сумела сократить отставание.







11 марта в Нижнем Тагиле состоится финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин. Это, напомним, историческое событие, поскольку ранее никогда двоеборки не участвовали в таких масштабных соревнованиях.



