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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка Михалина Лысова завоевала «золото» на Паралимпиаде в Пхенчхане

10 марта 2018, 12:00Добавить новость
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Тагильчанка Михалина Лысова принесла России золотую медаль в соревновании по биатлону на 6 км, которое состоялось на Паралимпиаде в Пхенчане. Девушка стала пятикратной паралимпийской чемпионкой.

Нижнетагильская биатлонистка Михалина Лысова стала первой в соревновании между спортсменами с нарушением зрения на Паралимпиаде в Пхенчхане. Совместно со своим ведущим Алексеем Ивановым девушка прошла дистанцию в 6 км за 18 минут 48,3 секунды, с успехом преодолев все огневые рубежи.

Позади 25-летняя тагильчанка оставила украинку, а на третьем месте – спортсменку из Белоруссии. Теперь Михалина Лысова носит звание пятикратной паралимпийской чемпионки. На прошедшем в 2017 году Кубке мира она завоевала две золотых медали в гонках на лыжах, а в 2014 году – еще два «золота» в биатлоне.


Анна Миленина, еще одна свердловская спортсменка, взяла серебряную медаль в гонке среди стоячих спортсменов с дистанцией в 6 км. А первое золото российским спортсменам принесла Екатерина Румянцева, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета РФ.

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