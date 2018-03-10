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Новости Нижнего Тагила

Участник Олимпиады-2018 россиянин Эрнест Яхин победил на КОКе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

10 марта 2018, 22:35Добавить новость
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10 марта в спорткомплексе «Аист» в Нижнем Тагиле российский двоеборец Эрнест Яхин занял почётное второе место на этапе Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин. 

Россиянин совершил лучший прыжок, хотя в гонке показал 28 результат: по системе Гундерсена суммируются баллы за оба вида.

Первым оказался австриец Бернхард Флашбергер. Он финишировал вторым, а на трамплине прыгнул на 82 метра. Третье место взял еще один представитель сборной Австрии – Пауль Герштграсер.

В этот день зрители на трибунах активно поддерживали спортсменов, их даже не испугал холодный ветер. Тем не менее ветер заставил некоторых атлетов изрядно понервничать на трамплине. В целях безопасности старт для них несколько раз откладывался в ожидании ветрового коридора.

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11 марта в спорткомплексе «Аист» пройдёт финал Континентального кубка среди мужчин. Это заключительные соревнования для спортсменов в Нижнем Тагиле, теперь им предстоит выступить на национальных чемпионатах и заключительных этапах Кубка мира.

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Напомним, в этот же день россиянки Стефания Надымова и Анастасия Гончарова заняли первое и третье места на подиуме соответственно.

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