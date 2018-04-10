Этапы Кубка мира среди летающих лыжниц могут вновь пройти в Нижнем Тагиле

На днях в Цюрихе состоится заседание FIS, на котором пройдёт презентация проекта по проведению так называемого «Русского тура». По замыслу спортивной федерации, этапы Кубка мира среди летающих лыжниц пройдут в Нижнем Тагиле и в городе Чайковском Пермского края.



Конкурентами по выбору места для проведения соревнований являются представители Норвегии, которые, по словам президента федерации ПЛТЛДР Дмитрия Дубровского, весьма жестоко выступают против российской заявки.

Мы надеемся на победу нашей заявки, которая позволит провести этап Кубка мира среди женщин в марте 2019 года с переездом из Нижнего Тагила в Чайковский, -- сказал Дмитрий Дубровский.



Дубровский отдельно отметил, что на одобрение заявки не повлияет ситуация с санкциями, поскольку в этом виде спорта политических проблем нет. Более того, иностранные команды всегда поддерживают проведение соревнований на территории России, передаёт издание «Известия».



Добавим, в декабре в Нижнем Тагиле вновь пройдут этапы Кубка мира среди летающих лыжников. FIS утвердила календарь на сезон 2018/19 годом ранее.