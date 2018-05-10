Сборная России по хоккею установила новый мировой рекорд

Ранее мировой рекорд был установлен предшественниками россиян, командой СССР. В 1983 году хоккеисты провели 130 минут 47 секунд без пропущенных шайб. За 35 лет его никто не смог превзойти.





Помимо этого, отличился воспитанник из Екатеринбурга Павел Дацюк. Его отметили как автора самого возрастного дубля среди российских игроков на чемпионатах мира, сообщает URA.RU.