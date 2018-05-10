Тагильские футболисты выиграли финал Кубка Победы (ФОТО)

Финальный матч состоялся на стадионе школы №64. За победу боролись ФК «Гальянский» и «Баранча». Футболисты из Нижнего Тагила одержали победу над противником со счетом 7:1.





До решающего матча «Баранча» встретилась с командой «Металлург-НТМК-2» и обыграла соперника со счетом 3:1. Удалось вырвать победу и ФК «Гальянскому» у «Планты-Алмаза» со счетом 4:2, пишет газета «Тагильский рабочий».





Фото: «Тагильский рабочий»