+3
Свердловская область
Нижний Тагил
+3
вечер: +7
ночь: +3
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 63.01 + 5.75
EUR 75.04 + 4.48
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Тагильские футболисты выиграли финал Кубка Победы (ФОТО)

10 мая 2018, 14:30Добавить новость
Нижний Тагил,спорт,футбол,Кубок Победы,ФК Гальянский,Баранча,Планта-Алмаза
9 мая в Нижнем Тагиле прошел финал Кубка Победы по футболу. Победу одержали тагильчане.

Финальный матч состоялся на стадионе школы №64. За победу боролись ФК «Гальянский» и «Баранча». Футболисты из Нижнего Тагила одержали победу над противником со счетом 7:1.

До решающего матча «Баранча» встретилась с командой «Металлург-НТМК-2» и обыграла соперника со счетом 3:1. Удалось вырвать победу и ФК «Гальянскому» у «Планты-Алмаза» со счетом 4:2, пишет газета «Тагильский рабочий».     

Нижний Тагил,спорт,футбол,Кубок Победы,ФК Гальянский,Баранча,Планта-АлмазаНижний Тагил,спорт,футбол,Кубок Победы,ФК Гальянский,Баранча,Планта-АлмазаНижний Тагил,спорт,футбол,Кубок Победы,ФК Гальянский,Баранча,Планта-АлмазаНижний Тагил,спорт,футбол,Кубок Победы,ФК Гальянский,Баранча,Планта-Алмаза

Фото: «Тагильский рабочий»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Два матча первенства России по футболу прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)
29 апреля, 15:05
0 0
11-летний тагильчанин получил подарок от сборной России по футболу
18 апреля, 21:05
2 1
Спортивный стадион появится между школами №8 и №55 в Нижнем Тагиле
12 апреля, 12:05
7 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 245
Подписаться на новости