Открытие сезона парусной регаты пройдет в Нижнем Тагиле с 29 апреля по 1 мая

На Нижнетагильском пруду с 29 апреля по 1 мая пройдет первый этап парусной регаты «Кубок Уральских озер».

Координатор соревнований Наталья Молокова рассказала, что обычно сезон открывали в Екатеринбурге на Плотинке. Но из-за ремонта Макаровского моста на месте заплывов мало воды, поэтому старт сезона решили перенести в Нижний Тагил.





На участие в первом этапе подали заявки 13 команд из разных городов регионов. Представлять Нижний Тагил будет экипаж яхт-клуба «Спартак», передает ИА «Все новости». 29 апреля будет тренировочным днем, 30 апреля и 1 мая пройдут гонки.