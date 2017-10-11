Новый стадион на Вые предназначен для занятий школьников, секций и спортивных мероприятий Нижнего Тагила (ФОТО)

Строительство этого нового стадиона на Вые стоило 26 миллионов рублей. Работы проводились при софинансировании из муниципального бюджета Нижнего Тагила и бюджета Свердловской области. На эти деньги были построены сам стадион, площадка для сдачи нормативов ГТО, площадки для волейбола, баскетбола и занятия воркаутом.



В настоящее время объект выглядит законченными, однако стадион по-прежнему закрыт. Это вызвало недоумение у местных жителей.

Для чего делали этот стадион? Для красоты? По вечерам там собиралось довольно много подростков погонять мяч. Сейчас никого, потому что стадион окружили забором и закрыли двери. Не вижу там ни школьников, ни местных. Стадион закрыт. Предполагалось, что туда смогут приходить и заниматься спортом все желающие… Есть такие родители, которые своим детям купят дорогую игрушку, а играть ей не дают, потому что «можешь сломать». Здесь похожая ситуация, -- обратился к редакции TagiCity.ru житель Выи Денис.



Как оказалось, причина не использования стадиона по назначению заключается в том, что официально он всё ещё не сдан.

Степень готовности объекта очень высока, остались лишь небольшие дополнения, которые подрядчики выполняют по нашей просьбе. Они направлены, прежде всего, на создание более безопасных и комфортных условий для участников образовательного процесса, -- рассказал журналистам TagilCity.ru начальник управления образования Администрации Нижнего Тагила Игорь Юрлов.



Жители района получат обещанную возможность заниматься спортом на стадионе. Но, в первую очередь, стадион будет предназначен для уроков физкультуры у школьников, занятий спортивных школ и проведения городских мероприятий.