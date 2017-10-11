Новый стадион на Вые предназначен для занятий школьников, секций и спортивных мероприятий Нижнего Тагила (ФОТО)

Строительство этого нового стадиона на Вые стоило 26 миллионов рублей. Работы проводились при софинансировании из муниципального бюджета Нижнего Тагила и бюджета Свердловской области. На эти деньги были построены сам стадион, площадка для сдачи нормативов ГТО, площадки для волейбола, баскетбола и занятия воркаутом.
В настоящее время объект выглядит законченными, однако стадион по-прежнему закрыт. Это вызвало недоумение у местных жителей.
Для чего делали этот стадион? Для красоты? По вечерам там собиралось довольно много подростков погонять мяч. Сейчас никого, потому что стадион окружили забором и закрыли двери. Не вижу там ни школьников, ни местных. Стадион закрыт. Предполагалось, что туда смогут приходить и заниматься спортом все желающие… Есть такие родители, которые своим детям купят дорогую игрушку, а играть ей не дают, потому что «можешь сломать». Здесь похожая ситуация, -- обратился к редакции TagiCity.ru житель Выи Денис.
Как оказалось, причина не использования стадиона по назначению заключается в том, что официально он всё ещё не сдан.
Степень готовности объекта очень высока, остались лишь небольшие дополнения, которые подрядчики выполняют по нашей просьбе. Они направлены, прежде всего, на создание более безопасных и комфортных условий для участников образовательного процесса, -- рассказал журналистам TagilCity.ru начальник управления образования Администрации Нижнего Тагила Игорь Юрлов.
Жители района получат обещанную возможность заниматься спортом на стадионе. Но, в первую очередь, стадион будет предназначен для уроков физкультуры у школьников, занятий спортивных школ и проведения городских мероприятий.
После открытия стадиона, которое, надеюсь, состоится в октябре, он будет предназначен, прежде всего, для использования в образовательном процессе школ №50 и №33. Одновременно физкультурой там смогут заниматься несколько классов. Потому до вечера, даже после официального открытия стадиона, никто из посторонних допускаться на его территорию не будет. Также на стадионе планируется проведение общегородских спортивных мероприятий, например, сдачи норм ГТО. Будет предоставляться площадка и для занятий спортивных школ. Местные жители также получат возможность заниматься спортом на новом стадионе, но их доступ будет ограниченным. Вероятно, это будет несколько часов в вчерне время, время в выходные. На стадионе будет осуществляться круглосуточное видеонаблюдение, в ночное время он будет закрыт, -- отметил в разговоре с журналистами TagilCity.ru Игорь Юрлов.