Нижнетагильский ХК «Спутник» проиграл ХК «Горняк» со счетом 3:8

10 декабря прошел хоккейный матч между ХК «Спутник» (Нижний Тагил) и ХК «Горняк» (Учалы), который закончился со счетом 3:8 в пользу «Горняка».

На пресс-конференции после матча высказались тренеры обеих команд.



По словам тренера ХК «Горняк», второй период матча хоккеисты играли в зоне «Спутника», что побудило соперников применять тактику частых бросков шайбы. После первого и второго гола «Горняк» вошел в кураж и стал играть еще активнее.



Тренер «Спутника» считает, что третий период был сыгран согласно занимаемому месту команды в таблице. Так же он отметил, что некоторые участники могут покинуть ХК «Спутник», так как из-за ошибок в игре они приводят команду к отрицательному результату.