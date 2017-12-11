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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский ХК «Спутник» проиграл ХК «Горняк» со счетом 3:8

11 декабря 2017, 12:00Добавить новость
Нижний Тагил,соревнования,спорт,Спутник,хоккей,матч,тренер

10 декабря прошел хоккейный матч между ХК «Спутник» (Нижний Тагил) и ХК «Горняк» (Учалы), который закончился со счетом 3:8 в пользу «Горняка».

На пресс-конференции после матча высказались тренеры обеих команд.

По словам тренера ХК «Горняк», второй период матча хоккеисты играли в зоне «Спутника», что побудило соперников применять тактику частых бросков шайбы. После первого и второго гола  «Горняк» вошел в кураж и стал играть еще активнее.


Тренер «Спутника» считает, что третий период был сыгран согласно занимаемому месту команды в таблице. Так же он отметил, что некоторые участники могут покинуть ХК «Спутник», так как из-за ошибок в игре они приводят команду к отрицательному результату.

 
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