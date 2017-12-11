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Новости Нижнего Тагила

«Юниор-Спутник» дважды проиграл сопернику из Чебоксар на льду в Нижнем Тагиле

11 декабря 2017, 11:00Добавить новость
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Тагильские хоккеисты «Юниор-Спутника» дважды уступили гостям из Чебоксар на родном льду. Счёт первой игры - 0:4, второй - 2:6.

Оба матча закончились для тагильчан поражением, однако первая игра была сыграна всухую. Сергей Орлов, тренер юных спутниковцев, прокомментировал исход игр таким образом:

Отвратительная игра у нас в нападении, в обороне. Будем разбирать ошибки и работать дальше. Играми этими конечно недовольны.

 

Следующие матчи назначены на 13 и 14 декабря, вход на них свободный. Соперником тагильчан станет ХК «Челны».

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