«Юниор-Спутник» дважды проиграл сопернику из Чебоксар на льду в Нижнем Тагиле

Тагильские хоккеисты «Юниор-Спутника» дважды уступили гостям из Чебоксар на родном льду. Счёт первой игры - 0:4, второй - 2:6.

Оба матча закончились для тагильчан поражением, однако первая игра была сыграна всухую. Сергей Орлов, тренер юных спутниковцев, прокомментировал исход игр таким образом:





Отвратительная игра у нас в нападении, в обороне. Будем разбирать ошибки и работать дальше. Играми этими конечно недовольны.

Следующие матчи назначены на 13 и 14 декабря, вход на них свободный. Соперником тагильчан станет ХК «Челны».